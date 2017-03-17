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YouTube ВИДЕО начала извержения вулкана Этна едва не стоило репортерам BBC жизни

Опубликовано 17.03.17 09:04 YouTube ВИДЕО начала извержения вулкана Этна едва не стоило репортерам BBC жизни

На видеохостинге Ютуб опубликовано ВИДЕО извержения вулкана на Сицилии, в результате которого пострадали 10 человек.

В Италии съемочная группа "Би-би-си" и еще 8 туристов получили травмы во время внезапного извержения вулкана Этна. Оператору телекомпании удалось заснять  все происходящее от первого лица на видео.

По словам репортер "Би-би-си" Ребекки Морель, журналистам пришлось бежать вниз с горы в экстремальных условиях, уворачиваясь от камней и раскаленного пара.

YouTube ВИДЕО: извержение вулкана Этна журналисты Би-би-си сняли от первого лица

"Бежали вниз по горе, пока ужшкммт вокруг падали камни, горящие валуны и кипящий пар. Это не тот опыт, который я хотела бы повторять", - написала она в Twitter.

Она отметила, что всех находящихся на горе людей эвакуировали сразу после случившегося.

После того, как съемочная группа пришла в себя от произошедшего, оператор Рейчел Прайс обнаружила, что один из кусков лавы насквозь прожег ее куртку.

"Вернулись в отель после взрыва на Этне. Это Рейчел Прайс с огромной дырой от куска скалы, которая прожгла её куртку", - написала она.

В свою очередь, "РГ" уточняет, что в результате извержения вулкана Этна пострадали 10 человек. Все они были доставлены в медицинские учреждения с незначительными травмами, не угрожающими жизни.

Специалисты отмечают, что инцидент произошел из-за взаимодействия тающего снега с лавой на высоте 2700 метров.
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