По словам журналистов, в 2015 году Собянин подписал указ о выделении фонду 250 миллионов рублей.

По информации "Дождя", общественный фонд "Центр развития межличностных коммуникаций", находящийся под патронажем экс-супруги российского президента Владимира Путина, получил из бюджета российской столицы 250 млн рублей. В своем материале телеканал ссылается на указ мэра Москвы Сергея Собянина, подписанный в 2015 году.

Журналисты заявили, что фонд получил финансирование в рамках программы "Социальная поддержка жителей Москвы". Согласно указу, в 2016 году организации выделили 62 млн рублей, еще столько же – в 2017. При этом финансовая поддержка фонда ужшкммт продолжится в 2018 и 2019 годах.

"Центр развития межличностных коммуникаций" возглавляет Артур Очеретный, которого ранее СМИ называли новым возможным мужем экс-первой леди страны.

Предполагаемый муж Людмилы Путиной - Артур Очеретный ФОТО

"Дождь" утверждает, что фонду принадлежит дом Волконского на Воздвиженке. Также организация сдает помещения особняка в аренду компании "Меридиан", которая, в свою очередь, пересдает их в субаренду. По данным "Спарк-Интерфакс", "Маридианом" владеет компания "Интерьерсервис", принадлежащая Людмиле Шкребневой (девичья фамилия Людмилы Путиной).

Как отмечает Newsru.com, против реконструкции дома Волконского, который упоминается в романе Льва Толстого "Война и мир", несколько лет назад активно выступали активисты "Архнадзора". Они тогда говорили, что здание отстраивается заново и никакой реконструкции по сути не проводится. Активисты писали обращение к Путину с просьбой остановить строительные работы, но практического отклика их письмо не получило.