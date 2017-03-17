"Манчестер Юнайтед" - "Ростов": обзор матча от 16.03.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)
Опубликовано 17.03.17 01:53
16 марта 2017 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" на выезде уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:1.
"Манчестер Юнайтед" - "Ростов": счет 1:0 вывел манкунианцев в 1/4 финала Лиги Европы
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" принимал на своем поле "Ростов". Матч, состоявшийся 16 марта 2017 на легендарном стадионе "Олд Траффорд", закончился победой хозяев с минимальным счетом 1:0.
"Манчестер Юнайтед" - "Ростов": обзор 1/8 финала Лиги Европы
Автором единственного гола стал Хуан Мата, на 70-й минуте матча воспользовавшийся передачей пяткой в исполнении Златана Ибрагимовича.
Напомним, что в этом поединке по разным причинам не смогли принять участие вратарь гостей Сослан Джанаев, защитник Владимир Гранат и хавбеки Александр Гацкан и Тимофей Калачев.
Первая встреча между этими командами завершилась вничью (1:1). Таким ужшкммт образом, по сумме двух встреч английский клуб вышел в 1/4 финала Лиги Европы.
"Манчестер Юнайтед" - "Ростов", счет 1:0. ВИДЕО голов
Таким образом, определились все участники четвертьфинала Лиги Европы сезона-2016/17.
Борьбу за трофей продолжают «Сельта» (Испания), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Шальке» (Германия), «Генк» (Бельгия), «Бешикташ» (Турция), «Аякс» (Нидерланды), «Андерлехт» (Бельгия) и «Лион» (Франция).
В четвертьфинале пары определяются слепым жребием без предварительного посева, так что друг с другом могут встретиться представители одной федерации.
Жеребьёвка четвертьфинальных пар состоится в Ньоне (Швейцария) 17 марта.