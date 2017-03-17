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"Манчестер Юнайтед" - "Ростов": обзор матча от 16.03.2013, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

Опубликовано 17.03.17 01:19 "Манчестер Юнайтед" - "Ростов": обзор матча от 16.03.2013, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

16 марта 2017 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" на выезде уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:1.

"Манчестер Юнайтед" - "Ростов": счет 1:0 вывел манкунианцев в 1/4 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" принимал на своем поле "Ростов". Матч, состоявшийся 16 марта 2017 на легендарном стадионе "Олд Траффорд", закончился победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

"Манчестер Юнайтед" - "Ростов": обзор 1/8 финала Лиги Европы

Автором единственного гола стал Хуан Мата, на 70-й минуте матча воспользовавшийся передачей пяткой в исполнении Златана Ибрагимовича.

Напомним, что в этом поединке по разным причинам не смогли принять участие вратарь гостей Сослан Джанаев, защитник Владимир Гранат и хавбеки Александр Гацкан и Тимофей Калачев.

Первая встреча между этими командами завершилась вничью (1:1). Таким ужшкммт образом, по сумме двух встреч английский клуб вышел в 1/4 финала Лиги Европы.

"Манчестер Юнайтед" - "Ростов", счет 1:0. ВИДЕО голов

Таким образом, определились все участники четвертьфинала Лиги Европы сезона-2016/17.

Борьбу за трофей продолжают «Сельта» (Испания), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Шальке» (Германия), «Генк» (Бельгия), «Бешикташ» (Турция), «Аякс» (Нидерланды), «Андерлехт» (Бельгия) и «Лион» (Франция).

В четвертьфинале пары определяются слепым жребием без предварительного посева, так что друг с другом могут встретиться представители одной федерации.

Жеребьёвка четвертьфинальных пар состоится в Ньоне (Швейцария) 17 марта.
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