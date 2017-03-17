YouTube ВИДЕО: эротическая реклама с енотом вызвала скандал (ФОТО, ВИДЕО)

Московский контактный зоопарк подал иск на студию видеорекламы Art-Msk, бравшей в аренду енота, и снявшей провокационное Ютуб ВИДЕО.

Столичный контактный зоопарк под названием "Зверюшки не игрушки" подал судебный иск на студию видеорекламы Art-Msk за использование их енота в съемках эротического ролика с участием обнаженной женщины.

Как говорится на странице зоопарка в социальной сети "ВКонтакте", студия взяла в аренду енота, не уведомив о том, что животное будет использоваться во время записи непристойного видео. О том, что питомец ужшкммт снимался в сцене с обнаженной женщиной, руководство контактного зоопарка узнало из постов в социальных сетях и после просмотра записи с бэкстейджа.

По словам истца, использовать зверя в видеоролике недопустимо, так как это негативно сказывается на восприятии людей о такой популяции животных как еноты.

"Снимая его рядом с обнажённой женщиной, ответчик нанёс вред популяции енотов. Теперь каждый, кто посмотрел данный ролик или фотографию, будет ассоциировать енотов непосредственно с эротикой", - сказано в иске зоопарка.

Истец попросил Art-Msk удалить любые упоминания ролика, но в студии не отреагировали на обращение зоопарка, после чего в октябре 2016 года представители "Зверюшки не игрушки" подали в Никулинский районный суд иск с требованием исполнить просьбы, а также возместить компенсацию за моральный вред, который был причинен еноту во время съемок.

"В принципе животных использовать в эротической рекламе — это зоофилия! Животные — это животные, природа нашей планеты — это природа! И делать какую-то, даже малейшую, связь с эротикой — крайне аморально!" - считает глава пресс-службы сети контактных зоопарков "Зверюшки — не игрушки!" Виктор Кирюхин.

YouTube ВИДЕО с эротической рекламой с енотом вынудило зоопарк обратиться в суд

Как отмечает Lenta.ru, из-за того, что суд не назначил дату слушаний, 14 марта представители зоопарка повторно подали исковое заявление.

В свою очередь, руководитель отдела видеомаркетинга Art-Msk Валерий Богатов назвал обвинения зоопарка абсурдными. Он заявил, что представители зоопарка сделали вывод об эротическом содержании ролика по фото- и видеоматериалам со съемок, тогда как сама реклама еще не была обнародована.

"Мы может и рады были бы снимать эротические ролики, но не можем этого сделать — закон [о рекламе] запрещает", — сказал он в интервью "360".

Богатов отметил, что из-за претензий зоопарка ролик до сих пор не сдан заказчику, и Art-Msk рассматривает возможность подачи встречного иска.