Курс доллара на сегодня, 17 марта 2017: эксперты рассказали, обрушится ли рубль к концу года

Курс валют на сегодня, 17 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 17 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 17 марта 2017, ЦБ РФ

Курс доллара на 17 марта 2017 опустился на 86,91 копеек по сравнению с показателем четверга и составил 58,2437 рубля, курс евро на сегодня упал на 35,31 копейки - до 62,4897 рубля.

Стоимость бивалютной корзины на пятницу снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 63,69 копейки, составив 60,1544 рубля.

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Как писал TopNews, на днях ФРС США приняла решение поднять ставку. Она выросла с 0,75% до 1% годовых, причем ужшкммт глава ФРС Джанет Йеллен дала понять, что до конца года произойдут еще два повышения, до итогового уровня в 1,5%. Рубль отреагировал на это укреплением, хотя по всем прогнозам должно было произойти падение.

"Темпы повышения ставки и количество повышений будет зависеть исключительно от тех сигналов, которые посылает финансовому регулятору экономика США. Если инфляция и безработица будет удерживаться на февральских уровнях и далее не ухудшаться, то для ФРС это станет серьезным сигналом, что денежно-кредитную политику надо ужесточать. Попросту говоря, укреплять доллар. В течение года рубль может находиться в коридоре 55-62 руб./долл", - цитирует "Комсомольская правда" замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Наталью Мильчакову.

При этом многое будет зависеть и от политики отечественного ЦБ.

"ЦБ не раз заявлял о намерении проводить жесткую денежно-кредитную политику, поэтому едва ли его ключевая ставка к концу года упадет ниже 8% годовых. То есть разница в наших с США ставках останется гигантской. Это приведет к активизации операций carry trade: инвесторы занимают доллары по низким ставкам и вкладывают средства в рублевые активы по высоким. В результате рубль укрепляется, что мы в целом и наблюдаем на протяжении последнего полугодия. Думаю, эта тенденция продолжится и ожидаю курс доллара на конец года в районе 55 рублей", - сказал заместитель гендиректора АО "ФИНАМ Ярослав Кабаков.

Однако среди экспертов звучат и более пессимистичные мнения.

"Снижение ставки ФРС неизбежно ударит по рублю. Может быть не прямо, а через неизбежное падение цен на нефть. Ожидаю, что в конце марта за доллар будут давать 62 рубля. К концу года – все 70", - отметил директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.