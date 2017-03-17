Биатлон сегодня, Кубок мира 2017, спринт, мужчины 17.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Биатлон, Кубок мира 2016-2017: 9 этап 17 марта открывает мужской спринт.

17 марта 2017 года в норвежском Холменколлене в рамках стартовавшего там заключительного, девятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоится мужской спринт на 10 километров. Начало в 18:30 мск.

Биатлон, спринт, мужчины 17.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию спринта по биатлону у мужчин 17 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за гонкой онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 18:30 мск.

Биатлон сегодня, спринт, мужчины 17.03.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Биатлон сегодня, КМ, спринт, мужчины: перед гонкой 17 марта 2017

Стал известен стартовый ужшкммт лист спортсменов на спринт, который пройдёт 17 марта в рамках заключительного девятого этапа Кубка мира по биатлону в Осло-Хольменколлене.

Из россиян первым стартует Евгений Гараничев, получивший четвёртый номер. Максим Цветков отправится на дистанцию 23-м, Антон Бабиков — 35-м, Матвей Елисеев стартует под 49-м номером, и последним на дистанцию уйдет Антон Шипулин — его стартовый номер 106.

Ранее наши спортсмены участвовали в спринте на предыдущем этапе КМ в Контиолахти. Тогда лучшее время среди россиян показал Евгений Гараничев, пришедший к финишу 23-м.

Лидером той гонки стал француз Мартен Фуркад, чех Ондржей Моравец взял серебняную медаль, а норвежец Эмиль Свендсен завоевал "бронзу".

Биатлон, спринт, мужчины ВИДЕО