Биатлон сегодня, Кубок мира 2017, спринт, женщины 17.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Биатлон, Кубок мира 2016-2017: 9 этап в норвежском Холменхолене 17 марта продолжает женский спринт.

17 марта 2017 года в норвежском Холменколлене в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоится женский спринт на 7,5 километров. Начало в 16:00 мск.

Биатлон, спринт, женщины 17.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

Прямую трансляцию спринта по биатлону у женщин 17 марта 2017 покажет "Евроспорт", а следить за гонкой онлайн можно будет в Сети.

Биатлон сегодня, КМ, спринт, женщины: перед гонкой 17 марта 2017

Первой среди представительниц России на дистанцию уйдёт Татьяна Акимова, получившая 15-й стартовый номер. Дарья Виролайнен стартует 28-й, Ирина Старых — 33-й, Ирина Услугина — 45-й, Виктория Сливко — 60-й, Валерия Васнецова — 65-й, а Екатерина Мошкова — 100-й.

Ранее наши спортсменки участвовали в спринте ужшкммт на восьмом этапе Кубка мира 2016-2017. Лучшее время среди российских биатлонисток показала тогда Екатерина Шумилова, пришедшая к финишу 23-й.

Победительницей гонки стала норвежка Тириль Экхоф, немка Лаура Дальмайер заняла второе место, а представительница Белоруссии Дарья Домрачева замкнула тройку лидеров.

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