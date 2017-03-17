Курс евро на сегодня, 17 марта 2017: взрыв во Франции поможет купить евро - эксперты

Курс валют на сегодня, 17 марта 2017: Банк России опустил курсы доллара и евро на сегодня, 17 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 17 марта 2017, ЦБ РФ

Официальный курс евро к рублю на 17 марта 2017 опустился на 35,31 копейки по сравнению с показателем четверга и составил 62,4897 рубля, курс доллара на сегодня опустился на 86,91 копейки - до 58,2437 рубля.

Стоимость бивалютной корзины на пятницу снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 63,69 копейки, составив 60,1544 рубля.

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По словам старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, пара евро-доллар сделала ужшкммт большой рывок еще 15 числа и закрепилась выше отметки 1,07 на фоне неагрессивного тона ФРС и поражения "голландского Трампа" на выборах.

"Рынок опасался результатов голосования, и теперь мы можем увидеть ралли на "вздохе облегчения" на официальном объявлении результатов. Следующим тестом будет Франция. Но до этого момента у нас еще есть время", - сказала она, отметив, что доллар будет находиться под давлением еще некоторое время.

Кроме того, накануне стало известно о взрыве во Франции, а это, по словам эксперта, "может вызвать некоторую коррекцию по EUR/USD, которую стоит использовать для входа в рынок покупками с целью на 1,0780".