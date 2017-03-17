 
TOP 10

1 Трамп пообещал потопить российский корабль "Виктор Леонов" - СМИ

2 Момент, как писатель Веллер швырнул стакан в студии ТВЦ, попал на ВИДЕО

3 СМИ: новосибирский физик-ядерщик сбежал из рабства в Казахстане

4 Пьяные иркутские школьницы избили одноклассника в честь 8 марта (ВИДЕО)

5 "Краснодар" проиграл "Сельте", вылетев из турнира ЛЕ (ВИДЕО)

6 Уфологи показали ВИДЕО, где НЛО "ворует энергию" у Солнца

7 Эксперты рассказали, обрушится ли рубль к концу года

8 Масляков ответил на официальное заявление НАТО про КВН (ВИДЕО)

9 Путин рассказал, что пишет «как курица лапой» (ВИДЕО)

10 "Живу как чувствую": Тарасов довел Бузову до истерики на телешоу «Мужское/Женское» (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Курс евро на сегодня, 17 марта 2017: взрыв во Франции поможет купить евро - эксперты

Опубликовано 16.03.17 23:48 Курс евро на сегодня, 17 марта 2017: взрыв во Франции поможет купить евро - эксперты

Курс валют на сегодня, 17 марта 2017: Банк России опустил курсы доллара и евро на сегодня, 17 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 17 марта 2017, ЦБ РФ

Официальный курс евро к рублю на 17 марта 2017 опустился на 35,31 копейки по сравнению с показателем четверга и составил 62,4897 рубля, курс доллара на сегодня опустился на 86,91 копейки - до 58,2437 рубля.

Стоимость бивалютной корзины на пятницу снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 63,69 копейки, составив 60,1544 рубля.

Прогноз курса евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, пара евро-доллар сделала ужшкммт большой рывок еще 15 числа и закрепилась выше отметки 1,07 на фоне неагрессивного тона ФРС и поражения "голландского Трампа" на выборах.

"Рынок опасался результатов голосования, и теперь  мы можем увидеть ралли на "вздохе облегчения" на официальном объявлении результатов. Следующим тестом будет Франция. Но до этого момента у нас еще есть время", - сказала она, отметив, что доллар будет находиться под давлением еще некоторое время.

Кроме того, накануне стало известно о взрыве во Франции, а это, по словам эксперта, "может вызвать некоторую коррекцию по EUR/USD, которую стоит использовать для входа в рынок покупками с целью на 1,0780".
Другие материалы по этой теме

Эксперты рассказали, обрушится ли рубль к концу года

Эксперты рассказали, что вернет доллар к 65 рублям

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга