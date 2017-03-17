 
TOP 10

1 Трамп пообещал потопить российский корабль "Виктор Леонов" - СМИ

2 Момент, как писатель Веллер швырнул стакан в студии ТВЦ, попал на ВИДЕО

3 СМИ: новосибирский физик-ядерщик сбежал из рабства в Казахстане

4 Пьяные иркутские школьницы избили одноклассника в честь 8 марта (ВИДЕО)

5 "Краснодар" проиграл "Сельте", вылетев из турнира ЛЕ (ВИДЕО)

6 Уфологи показали ВИДЕО, где НЛО "ворует энергию" у Солнца

7 Эксперты рассказали, обрушится ли рубль к концу года

8 Масляков ответил на официальное заявление НАТО про КВН (ВИДЕО)

9 Путин рассказал, что пишет «как курица лапой» (ВИДЕО)

10 "Живу как чувствую": Тарасов довел Бузову до истерики на телешоу «Мужское/Женское» (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

«Краснодар» – «Сельта»: обзор матча от 16.03.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

Опубликовано 16.03.17 22:04 «Краснодар» – «Сельта»: обзор матча от 16.03.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

16 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "быки" вновь проиграли испанцам со счетом 0:2 и вылетел из ЛЕ.

«Краснодар» – «Сельта»: счёт 0:2 в пользу испанцев

Футболисты "Краснодара" проиграли испанской "Сельте" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча, прошедшая в четверг в Краснодаре, завершилась победой испанцев поля со счетом 0:2. 

В первом матче «Краснодар» потерпел поражение со счётом 1:2. Таким образом, с общим счётом 4:1 в свою пользу в 1/4 финала Лиги Европы вышла «Сельта», «Краснодар» покинул турнир.

Обзор матча ЛЕ-2017 «Краснодар» – «Сельта»

Первый тайм завершился с нулевым счетом. Несмотря на то, что у обеих команды были моменты забить в ворота соперника, ни одна команда ужшкммт сделать это не смогла.

Во втором тайме "быки" не смогли удержать оборону и футболисты "Сельты" открыли счет. Так, на 52 минуте матча Мальо отправил мяч под перекладину на добивании.

Финальный гол на 80 минуте игры сумел реализовать в ходе успешной контратаки Аспас. Он принял длинную передачу от Гвидетти и легко перекинул вышедшего из ворот Синицына.

«Краснодар» – «Сельта»: (ВИДЕО голов)

Лига Европы. 1/8 финала. «Краснодар» – «Сельта» – 0:2

Голы: 0:1 - Уго Мальо (52'), 0:2 - Яго Аспас, 80'.
Другие материалы по этой теме

Стал известен прогноз букмекеров на матч ЛЕ "Краснодар" - "Сельта" 16 марта 2017

"Краснодар" примет "Сельту" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга