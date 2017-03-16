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Минтруд представил календарь отдыха россиян в 2018 году

Опубликовано 16.03.17 21:39 Минтруд представил календарь отдыха россиян в 2018 году

Документ подготовлен с целью "рационального использования сотрудниками" выходных и праздничных дней в 2018 году.

Минтруд России подготовил проект постановления правительства о производственном календаре праздничных и выходных дней в 2018 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, документ закрепляет порядок переноса выходных и праздничных дней в 2018 году с целью их "рационального использования сотрудниками".

"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие ужшкммт с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, в 2018 году планируются следующие дни отдыха: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня, с 3 по 5 ноября.
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