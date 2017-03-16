Масляков-младший прокомментировал исследование НАТО о КВН

По его мнению, специалисты Stratcom "слишком далеки от нашей реальности".

Ведущий премьер-лиги "Клуба веселых и находчивых" (КВН) Александр Масляков-младший комментируя доклад Центра стратегических коммуникаций НАТО StratCom о КВН отметил, что аналитики сами предоставили КВНщикам новый повод для шуток, назвав популярное шоу "политическим инструментом Кремля". Об этом сообщет "РГ".

«К подобным заявлениям можно относиться лишь с юмором. Докладчики НАТО подарили кавээнщикам ещё одну прекрасную тему для шуток. Специалисты, которые пришли к выводу, что КВН является «оплотом юмористической угрозы», слишком далеки от нашей реальности», — заявил Масляков-младший.

Также он выразил мнение, что ужшкммт специалисты Stratcom "слишком далеки от нашей реальности".

Между тем председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке молодежных инициатив, капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев отрицает использование телепередачи в качестве инструмента воздействия на общественность в России.

«КВН в самом деле является неким инструментом влияния, но то, что это осознанный инструмент в чьих-то руках, я вот в этом сомневаюсь. КВН, как и многие другие передачи, является определенным инструментом влияния, безусловно, но в данном случае мы говорим о (программе), которой 55 лет. В таком случае это целая разработка Советского Союза», — цитирует Тарбаева РИА Новости.

Накануне исследование НАТО прокомментировали и КВНщики, назвав его "детским садом" и "полным бредом".

Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО в новом исследовании под названием «Stratcom смеется. В поисках аналитической основы» объявил российскую юмористическую передачу КВН инструментом политической стратегической коммуникации. Исследователи планируют продолжить свой анализ, сфокусировавшись на восприятии различных аудиторий КВН, чтобы определить эффективность такого типа стратегической политической коммуникации.