Новый выпуск о жизни и разводе Ольги Бузовой состоялся уже традиционно в студии, где Александр Гордон раскритиковал новый образ жизни Ольги и назвал ее "Трампом российской эстрады".

Ольга Бузова. Мужское / женское. Часть 2. Выпуск от 16.03.2017: Тарасов довел экс-супругу до истерики

Сегодня, 16.03.2017 года в эфире Первого канала вышел второй выпуск передачи "Мужское/Женское", посвященный Ольге Бузовой, где она оказалась в студии в окружении публики и близких.

В самого начала телепередачи, Александр Гордон раскритиковал Бузову за её новый образа жизни. По словам телеведущего, после развода певица превратила свою историю жизни в настоящее шоу. По мнению Александра Гордон, Ольга Бузова нашла способ привлечь к себе внимание, и в результате ужшкммт стала самой обсуждаемой певицей в социальных сетях. «Они увидели ошеломляющую, глубокую, бесконечную пустоту и сравнили с собой», — добавил известный телеведущий.

Более того он заявил, что понял кто де такая Ольга Бузова: "Ольга - это Трамп российского шоубизнеса".

В свою очередь Бузова ясно дала понять, что выход ее песни не являлся пиаром ее личной жизни, так как они были записаны еще летом прошлого года. "Мое творчество не имеет прямой связи с той драмой, которая произошла в моей жизни", – заявила Ольга. По ее словам, песни все равно увидели бы свет, даже если бы она не развелась.

Отметим, что поддержать телеведущую пришли ее мать Ирина Александровна, подруги Мария Погребняк и Ольга Десятовская, коллега Александр Носик.

Далее была плотно затронута тема развода Ольги. Так, Барановская призналась, что видела Бузову вскоре после того, как ее супружеская жизнь рухнула. "Мне было страшно. Очень страшно. Она заикалась, она не могла говорить вообще... Когда ты понимаешь. что надо вызывать скорую", – рассказала Юлия. Гордон изрек: "Брачный контракт это путь к разводу!"

"Мне кажется, что эта привычка быть на виду в "Доме-2" сыграла с вами злую шутку. Вы и к личной жизни отнеслись как к шоу", – отметил Гордон. Однако Бузова ответила, что она не считала свой брак шоу, так как просто радовалась, была счастлива и хотела кричать об этом на каждом углу.

Ольга Бузова: живу как чувствую. Часть 2. Выпуск от 16.03.2017. Мужское / женское. Первый канал (ВИДЕО)

Затем в студии показали часть старого интервью Дмитрия Тарасова, где он сказал, что считает самым важным моментом в своей жизни встречу с Ольгой. Дмитрий вспомнил, как она его поддерживала во время реабилитационного периода, как помогла пережить смерть отца. Однако слова Тарасова довели Бузову до слез.

В продолжении темы музыкальной карьеры Ольги Бузовой в «Мужском/Женском» высказался заслуженный артист России певец Феликс Царикати. Он не стал скрывать, что ехал на программу с агрессией и хотел наговорить много всякого нехорошего, но, посмотрев интервью Оли, был в шоке, и агрессия исчезла: «Оля такая сентиментальная, искренняя, плачет все время...» Начинающая певица Бузова решила попросить совета у Феликса, стоит ли ей петь дальше. Феликс обрадовал Ольгу: «Если есть слушатель (хотя слушатель деградирует с каждым днем, выбирая такой репертуар), то петь вам нужно.

Завершилась программа выступлением Ольги с ее хитом.