Собянин открыл три новые станции метро в Москве

Долгожданный участок Калининско-Солнцевской линии московского метро от "Парка Победы" до "Раменок" торжественно открыл сегодня мэр Сергей Собянин.

На Калининско-Солнцевской линии московского метро открыли движение на участке от станции "Деловой центр" до станции "Раменки". Для пассажиров метро сегодня открылись сразу три новые станции: "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки". Об этом говорится на сайте мэра Москвы.

Станция "Минская" расположена под одноименной улицей, которая находится между Парком Победы и Матвеевским лесом. "Ломоносовский проспект" выходит на пересечение Мичуринского проспекта и Ломоносовского проспекта. А станция "Раменки" расположена на пересечении Мичуринского проспекта ужшкммт с Винницкой улицей.

Весной и летом рядом со станциями «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки» отремонтируют дороги и благоустроят территорию.

«Сегодня большой праздник: в Москве запущены новая радиальная ветка протяжённостью 10 километров, пять станций от “Делового центра” до “Раменок”, улучшилось транспортное обеспечение “Москва-Сити”, парка Победы, МГУ и сотен тысяч жителей Москвы, которые находятся вблизи этих станций», — отметил Сергей Собянин.

По его словам, на этом строительство не остановится — ветка протянется до Солнцева и Ново-Переделкина. «Я надеюсь, что в этом году будут запущены все основные работы. И ещё 15 километров линий метро присоединится к этой ветке», — сказал Мэр Москвы.

В сопровождении строителей и членов Правительства Москвы он проехал в поезде от станции «Парк Победы» до «Раменок» с остановками на «Минской» и «Ломоносовском проспекте».