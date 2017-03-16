В Америке поезд насмерть сбил беременную модель во время фотосессии на рельсах (ФОТО)

Находившаяся в положении молодая фотомодель погибла, попав под товарный поезд в США во время фотосессии.

Беременная темнокожая модель Фредзания Томпсон попала под грузовой поезд во время фотосессии. Девушка оказалась заперта в ловушке между двумя составами, пишут Дни.ру.

19 yr old Fredzania Thompson was hit and killed by a train during a modeling photo shoot on the tracks in Navasota, TX. @abc13houston pic.twitter.com/PRFkQ0nXDY — Charles Fisher (@NewsCameraFish) 15 марта 2017 г.

После того, как девушка увидела приближающийся поезд, она перебежала на соседний путь. Она не заметила, что в противоположную сторону в это же время двигался еще один грузовой состав. Машинист пытался гудком предупредить модель ужшкммт об опасности, но она оказалась заперта между двумя железнодорожными путями, и у нее не было шанса выжить.

Фотограф, который был рядом с Фредзанией, не пострадал. Более того, один из снимков, сделанных незадолго до гибели модели, он распространил в Сети

Фредзания Томпсон – 19-летняя студентка американского колледжа. Девушка планировала оставить учебу ради продвижения по карьерной лестнице в модельном бизнесе. Она была помолвлена со своим 25-летним возлюбленным Дарнеллом Чатманом. Незадолго до гибели девушка узнала, что находится на четвертой неделе беременности.