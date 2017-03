В Америке поезд насмерть сбил беременную модель во время фотосессии на рельсах (ФОТО)

Беременная темнокожая модель Фредзания Томпсон попала под грузовой поезд во время фотосессии. Девушка оказалась заперта в ловушке между двумя составами, пишут Дни.ру.

19 yr old Fredzania Thompson was hit and killed by a train during a modeling photo shoot on the tracks in Navasota, TX. @abc13houston pic.twitter.com/PRFkQ0nXDY