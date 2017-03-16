Елизавета II придала силу закону о запуске Brexit

Королева Великобритании Елизавета II одобрила билль о Brexit, который отныне стал законом, дающим право стране выйти из ЕС.

Королева Великобритании Елизавета II одобрила билль о запуске процедуры Brexit, дав ему силу закона. Об этом сообщил спикер Палаты общин (нижней палаты) британского парламента Джон Беркоу, а затем и его коллега из Палаты лордов (верхней палаты) Питер Фаулер, пишет ТАСС.

Объявление было сделано в рамках процедуры выдачи королевской санкции, когда монарх одобряет принятый ранее парламентом законопроект. Королева могла сделать это лично, приехав в здание парламента на набережной Темзы, - последний раз ужшкммт так было в 1854 году. С тех пор объявляют об этом спикеры обеих палат парламента.

"Я должен уведомить палату о том, что в соответствии с актом 1967 о королевской санкции королева дала свое согласие на принятие билля об уведомлении о выходе из ЕС", - сказал, открывая дневную сессию Палаты лордов, Фаулер.

13 марта обе палаты британского парламента согласовали билль, который наделяет премьер-министра Терезу Мэй полномочиями направить в Брюссель формальный запрос о выходе Великобритании из Евросоюза в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора о ЕС и начать двухлетние переговоры по этому поводу. Дебаты из-за этого текста, насчитывающего всего 137 слов, продлились в парламенте более месяца. Палата лордов попыталась внести в него две поправки, обязывающие правительство гарантировать права граждан, а также вынести итоги переговоров с Брюсселем на суд британского парламента. Однако оба изменения были отвергнуты Палатой общин, и в итоге законопроект был одобрен в первоначальном виде.

Когда именно будет направлен запрос, не известно, однако это должно произойти до конца текущего месяца - до истечения крайнего срока, установленного самой Мэй.