"Краснодар" - "Сельта": прогноз на матч 16.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 1/8 финала Лиги Европы "Краснодар" - "Сельта" 16 марта 2017, прогноз на игру - читайте в обзоре Topnews.

Российский футбольный клуб "Краснодар" принимает на поле своего стадиона испанскую "Сельту" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра состоится 16 марта 2017 года в 21:00 мск.

"Краснодар" - "Сельта" 16 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию матча "Краснодар" - "Сельта" 16 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 20:50 мск.

"Краснодар" - "Сельта" 16 марта 2017 Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Краснодар" - "Сельта" 16 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Краснодар" фаворитом предстоящей игры и принимают ставки на успех ужшкммт хозяев со средним коэффициентом 2,5, на ничью - 3,4, на успех "Сельты" - 3,00.

"Краснодар" - "Сельта" 16 марта 2017: ориентировочные составы

В преддверии матча "Краснодар" - "Сельта" 16 марта 2017 эксперты назвали ориентировочные стартовые составы команд.

"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Гранквист, Налдо, Рамирес, Шишкин, Подбёрезкин, Газинский, Классон, Вандерсон, Жоаозиньо.

"Сельта": Альварес, Хонни, Гомес, Кабраль, Мальо, Радоя, Диас, Систо, Аспас, Васс, Гвидетти.

"Краснодар" - "Сельта" 16 марта 2017: перед матчем 1/8 финала Лиги Европы

Россияне проиграл первый матч 1/8 Лиги Европы со счетом 1:2. Для того, чтобы одолеть "Сельту" с перевесом в два мяча и выйти в следующую стадию турнира, "быкам" придется прыгнуть выше головы, хотя нельзя упускать из внимания тот факт, что в этом поединке на стороне россиян будет поддержка трибун.

"Сельта" - "Краснодар" 2:1 ВИДЕО голов

Капитан "Сельты" защитник Уго Мальо не считает свой клуб фаворитом предстоящего матча.

"У нас есть небольшое преимущество, но мы не фавориты. Необходимо провести этот матч так, словно это финал. Надо выйти с целью победить, но не допустить риска, извлечь уроки из более сложной ситуации в предыдущем раунде, когда нам пришлось отыгрываться. Теперь отыгрываться должен соперник. Эта неделя может стать фантастической, ведь впереди ещё дерби с "Депортиво". Но первая цель — четвертьфинал Лиги Европы", - сказал он.

В свою очередь, главный наставник "Сельты" Эдуардо Бериццо назвал предстоящий поединок матчем "жизни и смерти".

"Поединок в Краснодаре имеет огромную важность, ведь это матч жизни и смерти. Но мы привыкли играть в середине недели, очень быстро восстанавливаться. Надеемся вернуться из России с улыбками на лицах", - подчеркнул специалист.