"Манчестер Юнайтед" - "Ростов": прогноз на матч 16.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка "Манчестер Юнайтед" - "Ростов" 16 марта 2017, прогноз на игру - читайте в обзоре TopNews.

16 марта 2017 года "Манчестер Юнайтед" принимает на поле своего стадиона "Олд Траффорд" российский "Ростов" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Начало в 23:05 мск.

"Манчестер Юнайтед" - "Ростов" 16 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию встречи "Манчестер Юнайтед" - "Ростов" 16 марта 2017 в прямом эфире покажет "Матч ТВ", а на сайте канала будет доступна трансляция онлайн. Начало в 22:55 мск.

"Манчестер Юнайтед" - "Ростов" 16 марта 2017:Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Манчестер Юнайтед" - "Ростов" 16 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев однозначными фаворитами предстоящего сражения и принимают ставки на победу "МЮ" со средним коэффициентом 1,26, на ужшкммт ничью - 6,0, на успех "Ростова" - 15,00.

Однако бывший полузащитник "Ростова" Михаил Осинов считает, что российский клуб выиграет со счетом 2:1.

"В матчах с такими командами, как "Манчестер Юнайтед", всегда нужно надеяться на чудо. "Ростов" не сможет рассчитывать на трёх основных игроков, поэтому задача усложняется в несколько раз. Мы все знаем выражение: "Порядок бьёт класс", будем смотреть и верить, что "Ростов" сможет победить. По первой игре "Манчестер Юнайтед" не показался непроходимой командой, что и продемонстрировал "Ростов". Прогноз? 2:1 – мы победим. В команде найдутся футболисты, которые огорчат "МЮ"", - уверен он.

Свой прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы дал также футбольный комментатор Константин Генич.

"Если ростовчане будут играть так, как в первом тайме первой игры, то шансов нет. Если "Ростов" сыграет так, как во втором тайме первой игры, то шансы есть. Но вряд ли "МЮ" позволит ростовчанам так свободно действовать. Но при таком развитии событий какие-то призрачные шансы у "Ростова" есть. Думаю, что этот матч будет похож на игру "Ростова" против "Атлетико" на "Висенте Кальдерон" на групповом этапе Лиги чемпионов. Там при ровном счёте "Ростов" долго держался, не позволял ничего сделать сопернику. Но в итоге всё решило индивидуальное мастерство Антуана Гризманна. Сейчас может всё решить индивидуальное мастерство одного из игроков "МЮ". Возможно, это будет день Поля Погба, у которого только что был день рождения. На мой взгляд, много "Ростов" не пропустит, поэтому предложу вариант победы "Манчестер Юнайтед" через тотал меньше 3,5 мяча", - заявил он.

"Манчестер Юнайтед" - "Ростов" 16 марта 2017: перед матчем 1/8 финала Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" принимал "МЮ" на своем поле. В итоге поединок окончился со счетом 1:1. Таким образом, россияне имеют действительно неплохие шансы на выход в четвертьфинал второго клубного турнира Европы.

"Ростов" - "Манчестер Юнайтед" 1:1 ВИДЕО голов