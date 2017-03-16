Жириновский: министр сельского хозяйства Ткачев направил 11 млрд на "свое хозяйство"

Между тем Владимир Жириновский и Оксана Пушкина требуют друг от друга извинений.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмущен выделением главой Минсельхоза Александром Ткачевым кредитов на сельское хозяйство отдельным агропредприятиям, прежде всего, в хозяйство имени его отца, передает ИА REGNUM.

«Сейчас направляют (кредитов) 13 млрд рублей, 11 млрд — в свое хозяйство, агропромышленное хозяйство имени его отца, Николая Ивановича Ткачева. А почему, с какой стати? 11 млрд на свое хозяйство? Мы уже озвучили, наверное, комитет по сельскому хозяйству этим займется», — отметил депутат Госдумы.

В этой связи парламентарий предлагает наделить губернаторов ужшкммт правом выдавать кредиты предприятиям АПК.

«Кредиты сельскому хозяйству — это хорошо. Но министр Ткачев их распределяет — почему? Пусть губернаторы на местах, вместе с предпринимателями, вместе с фермерами решают, кому выгоднее дать денег», — сказал Жириновский.

Между тем Владимир Жириновский и Оксана Пушкина требуют друг от друга извинений. Лидер ЛДПР счел нарушением регламента недовольство Оксаны Пушкиной критикой в адрес губернатора Подмосковья, которое она выражала во время выступления Жириновского. В знак протеста Жириновский вывел свою фракцию из зала заседаний, предварительно пообещав «расстреливать и вешать» всех оппонентов, когда через год въедет в Кремль.

В интервью НСН Жириновский так объяснил свою реакцию: «Она ведёт себя возмутительно. Это не первый раз так. Она не поняла, что это орган высшей государственной власти. Здесь раздавать какие-то комментарии, как журналист, она не имеет права».



Все три оставшиеся фракции призвали лидера ЛДПР извиниться. Жириновский отказался и заявил, что ждет извинений от Пушкиной. Она, в свою очередь, извиняться перед лидером ЛДПР тоже не намерена, а потребовала извинений от него самого.

Депутат от "Единой России" Оксана Пушкина, в свою очередь, заявила РИА Новости, что не собирается извиняться перед лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

"Я — нет, никогда. Я, возможно, нарушила дисциплину. Она предполагает кнопочку по ведению нажать, но теперь буду знать", — сказала парламентарий, пояснив, что бросила реплику Жириновскому во время его выступления, реагируя на его заявление по ситуации в Рузском районе Подмосковья.