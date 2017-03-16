СМИ рассказали о еще одной осужденной за SMS в Грузию россиянке

Виолетта Ревазова рассказала журналистам о деле своей матери.

По информации "Дождя", жительница Адлера Анико Кесян отбывает наказание за SMS, отправленное в 2008 году в Грузию. Об этом журналистам рассказала дочь осужденной Виолетта Ревазова.

Она рассказала, что в 2008 году ее мама часто приезжала к ней в Грузию. На границе она познакомилась с мужчиной, которого Ревазова называет их "общим другом".

"В один день он позвонил спросить, как положение: танки есть, едут — не едут? Ну и она написала «Да, едут». Но это видела не только она ужшкммт одна", — сообщила Ревазова.

Летом 2015 года Кесян осудили по статье о госизмене, но известно об этом стало только сейчас. В настоящее время Кесян отбывает наказание в мордовской ИК №1. Защита планирует добиваться пересмотра дела.

Ранее помилованная президентом Путиным Оксана Севастиди, также осужденная за госизмену за SMS в Грузию, рассказала о жительнице Адлера, также приговоренной за отправку SMS о российской военной технике.

"Эту женщину зовут Анико Кесян, она армянка из Адлера, ей 60 лет, и летом 2015 года она была осуждена на восемь лет тоже за SMS", — сказала Севастиди.

7 марта президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Севастиди