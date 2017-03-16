В Бурятии серийный убийца Гена Червяк получил пожизненный срок

Пока мужчину искали за изнасилование девочки-подростка, он успел убить еще пятерых человек.

Сегодня Верховный суд Бурятии огласил приговор серийному насильнику и убийце, известному как «Гена-червяк». Он был признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней, совершенном с угрозой убийством, убийстве пяти людей и покушении на убийство двух человек, пишет NewsBabr.com.

Началом «деятельности» осужденного послужило изнасилование девочки-подростка в Улан-Удэ в 1998 году. Пока насильника искали, он успел убить пятерых человек и дважды покушался на убийство.

Маньяк втирался в доверие к новым знакомым, предлагая ужшкммт услуги по ремонту бытовой техники и выполнению различных домашних работ. Когда люди соглашались и впускали его в дом, он по пустяковому поводу затевал с ними ссоры и убивал хозяев.

Поймать «серийщика» удалось лишь в 2015 году, когда две его последние жертвы чудом остались в живых. Они поступили в больницу с тяжёлыми колото-резаными ранениями груди.

Вскоре после этого оперативники задержали 58-летний уроженца Хоринского района у его знакомого в Улан-Удэ. До задержания преступник жил в шалаше у реки и зарабатывал тем, что торговал червями, за что и заработал прозвище «Гена-червяк».

Бурятский маньяк получил пожизненное лишение свободы. При этом первые пять лет «Гена-червяк» будет находиться в тюрьме особого режима. Далее его переведут в исправительную колонию строгого режима.