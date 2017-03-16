Масляков ответил на официальное заявление НАТО про КВН (ВИДЕО)

Также ситуацию прокомментировали Юлий Гусман и капитан команды КВН Сангаджи Тарбаев.

По информации RT, Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom в своем новом исследовании объявил российскую юмористическую передачу КВН "инструментом политической стратегической коммуникации".

Заказчиком исследования, основанного лишь на анализе выступлений команды "Парапапарам" из Московского государственного института международных отношений, стало Министерство обороны Латвии.

По мнению StratCom, КВН в России представляет собой успешный коммерческий продукт, обязанный своей популярностью не в последнюю очередь особым отношениям Кремля и бессменного ведущего телепередачи Александра Маслякова.

Исследователи уверены, что ужшкммт это подтверждает, например, факт финансирования строительства концертного зала "Планета КВН", поддержка участников конкурсов КВН за рубежом, "присутствие высокопоставленных политиков, включая Путина и Медведева, на выступлениях".

"Владелец КВН получает больший доход, а Кремль — доступ к стратегической аудитории, готовой служить режиму", - сказано в документе.

Ведущий КВН Александр Масляков отказался комментировать заявления НАТО о том, что его телепрограмма — инструмент "гибридного влияния" Кремля.

"Ну наконец-то НАТО обратило внимание! Что же я, буду бред комментировать?" — сказал Масляков.

В свою очередь, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман пошутил, что передача и задумывалась именно как "инструмент политической стратегической коммуникации".

"Так все и задумывалось 56 лет тому назад – замечательные люди придумали КВН именно как оружие против НАТО и столько времени его оттачивали, и сейчас, слава богу, отточили", – приводит слова Гусмана РИА Новости.

Он отметил, что скоро НАТО будет обвинять и детский "Голос".

"Что, мол, они специально поют детскими голосами", – пошутил режиссер.

"Хотя сам я семь лет играл в КВН как капитан, а с 1986 года сижу в жюри, честно говоря, ничего "военно-гибридного" в этой игре я не заметил", - добавил он.

С юмором отреагировал на исследование и звезда команды "Уральские пельмени" Андрей Рожков.

"Это через край, мне кажется. Понимаю, когда был комсомол, который ковал кадры для коммунистической партии. Сейчас говорить о том, что КВН – идеологический инструмент, – это полный бред", – сказал артист.

По мнению капитана команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаева, телепередача "Клуб веселых и находчивых", как и любая другая телевизионная программа, оказывает влияние на аудиторию, но вряд ли может быть специальным инструментом для такого воздействия.

"Для русскоязычного населения, конечно, это кажется бредом. Для людей, которые не разбираются в нашей действительности и в нашем телевидении, это кажется вполне реальным. Если особенно некоторые номера из КВН перевести на английский и "правильно" их прокомментировать", — уверен он.

Чемпион Высшей лиги КВН 2006 года отметил, что если рассматривать проект как инструмент воздействия на аудиторию, то получается, что он был разработан еще в СССР.

"КВН, на самом деле, является неким инструментом влияния, но то, что это осознанный инструмент в чьих-то руках, я вот в этом сомневаюсь. КВН, как и многие другие передачи, является определенным инструментом влияния, безусловно, но в данном случае мы говорим о (программе), которой 55 лет. В таком случае, это целая разработка Советского Союза", — добавил Сангаджи.