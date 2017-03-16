Тендер Чечни на "шашлык-машлык" за полмиллиона взорвал Сеть

На сайте госзакупок появилась заявка от комитета правительства Чечни по госзаказу, объектом в которой указан «шашлык-машлык».

Власти Чечни опубликовали на портале госзакупок тендер на «Шашлык-машлык» стоимостью 550 тысяч рублей. Закупку планируется произвести к апрелю к празднику, который пройдет в Грозном, пишет ПОЛИТ.ру.

Исполнитель контракта должен обеспечить трансфер не менее 50 человек и их проживание в гостинице, привезти не менее 30 шатров, мангалы, сувениры кристалл «Сердце Чечни», дрова для розжига, а также изготовить не менее 1 тысячи открыток «Шашлык – Машлык».

Финансирование празднования пройдет из республиканского бюджета, а заказчиком выступает комитет правительства Чечни по ужшкммт туризму. Аукцион намечен на 20 марта, но уже появилась графа «Результат определения поставщика», согласно которой, контракт планируется заключить с ООО «Конкурент».

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Магомед Селимханов заявил, что собирается разобраться с «шашлыком-машлыком» для правительства Чечни.

«Я не знаю, о каком шашлыке может идти речь, — рассказал в интервью "Национальной службе новостей" Магомед Селимханов. — Буду сейчас смотреть и узнавать, что это такое».

Издание уточняет, что феврале 2017 года Ростуризм объявил тендер на проведение в Грозном фестиваля под названием «Шашлык-Машлык», который запланирован на 22 апреля. На фестивале посетителям хотят показать, как традиционно готовят мясо разные народы мира.

Цитаты и скриншоты с сайта госзакупок стали публиковать в твиттере 15 марта. С того же дня закупка стала активно обсуждаться в соцсетях.

Блиаааааааа!!!! Вуася, запускай тендер-шмендер этот, шашлык-машлык кушать будем. По кайфу есьжи https://t.co/YMsvSmOAxT — Evgenyi Shabolin (@JShabolin) 15 марта 2017 г.