Известный американский рэпер Снуп Догг выпустил новый клип BadBadNotGood, в котром президент США Дональд Трамп предстает в образе клоуна, а сам исполнитель по ходу сюжета стреляет в "лидера страны" из игрушечного пистолета.

"Мне кажется, что множество людей делают крутые записи, веселятся, тусуются, но никто не имеет дела с реальной проблемой — с чертовым клоуном в качестве президента", — сказал сам Снуп Догг в интервью Billboard.

Новый клип исполнителя ужшкммт привел в ярость самого президента США Дональда Трампа. По словам лидера страны, при предыдущем главе государства Бараке Обаме рэпера просто бы арестовали.

"Можете ли вы представить ту бурную реакцию, которая была бы, если бы Snoop Dogg, потеряв карьеру и всё остальное, направил бы пистолет и выстрелил в президента Обаму? Его ждала бы тюрьма", — написал Трамп в своем Twitter.

Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time!