Блогеры подняли на смех Порошенко, сравнившего Украину с самолетом

Президент Украины Петр Порошенко назвал свою страну «самолетом».

Пользователи Twitter подняли на смех президента Украины Петра Порошенко, который сравнил Украину с самолетом.

Україна як літак, який має два крила. Перше – це демократія, друге – це порядок. І летіти може лише, коли ти маєш два крила! — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 марта 2017 г.

«Украина как самолет, у которого два крыла. Первое — это демократия, второе — это порядок. И лететь можно, только если есть оба крыла», — написал глава государства в своем микроблоге.

Пользователи сразу же отреагировали на пост: некоторые предположили, что кроме ужшкммт крыльев лайнеру нужно что-то еще, пишут "Известия".

@poroshenko Свиня, ти знову набухати? Ось так ця хуйня виглядає, з твоїх же слів. pic.twitter.com/Cdmhla33Rp — ㅤ (@mi24wm) 15 марта 2017 г.

Один из блогеров написал, что Украина больше напоминает ракету, которая «летит без единого крыла в неизвестном направлении». Многие вспомнили комедийную передачу «Каламбур» — одна из рубрик шоу, шедшего в девяностые, называлась «Крутое пике». В ней рассказывалось о самолете, который находится в бесконечном падении. Блогеры написали, что если Украина и самолет, то разве что из этого скетча.

Україна як літак і зараз ми зробимо мертву петлю. — Jagada Kalinkow (@Tsumiman) 15 марта 2017 г.

Также президенту указали, что самолет-Украина сейчас больше похож на ракету вообще без крыльев, летящую неизвестно куда, или еще хуже - делающую "мертвую петлю".