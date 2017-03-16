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Блогеры подняли на смех Порошенко, сравнившего Украину с самолетом

Опубликовано 16.03.17 11:11 Блогеры подняли на смех Порошенко, сравнившего Украину с самолетом

Президент Украины Петр Порошенко назвал свою страну «самолетом».

Пользователи Twitter подняли на смех президента Украины Петра Порошенко, который сравнил Украину с самолетом.

«Украина как самолет, у которого два крыла. Первое — это демократия, второе — это порядок. И лететь можно, только если есть оба крыла», — написал глава государства в своем микроблоге.

Пользователи сразу же отреагировали на пост: некоторые предположили, что кроме ужшкммт крыльев лайнеру нужно что-то еще, пишут "Известия".

Один из блогеров написал, что Украина больше напоминает ракету, которая «летит без единого крыла в неизвестном направлении». Многие вспомнили комедийную передачу «Каламбур» — одна из рубрик шоу, шедшего в девяностые, называлась «Крутое пике». В ней рассказывалось о самолете, который находится в бесконечном падении. Блогеры написали, что если Украина и самолет, то разве что из этого скетча.

Также президенту указали, что самолет-Украина сейчас больше похож на ракету вообще без крыльев, летящую неизвестно куда, или еще хуже - делающую "мертвую петлю".
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