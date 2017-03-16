 
TOP 10

1 Трамп пообещал потопить российский корабль "Виктор Леонов" (ФОТО)

2 СМИ: новосибирский физик-ядерщик сбежал из рабства в Казахстане

3 Пьяные иркутские школьницы избили одноклассника в честь 8 марта (ВИДЕО)

4 СМИ рассказали об истинных причинах встречи Меркель с Путиным в Москве

5 Уфологи показали ВИДЕО, где НЛО "ворует энергию" у Солнца

6 СМИ: ЦБ и Минфин готовят новую пенсионную реформу в России

7 В Казахстане убит чемпион мира по пауэрлифтингу

8 Новый клип Снуп Дога привел в ярость Трампа (ВИДЕО)

9 Блогеры подняли на смех Порошенко, сравнившего Украину с самолетом

10 Серия "Маши и Медведя" попала в ТОП-5 самых популярных видео в истории YouTube (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Индексация пенсии в 2017 году в России по старости, последние новости : ЦБ и Минфин готовят новую пенсионную реформу в России

Опубликовано 16.03.17 10:51 Индексация пенсии в 2017 году в России по старости, последние новости : ЦБ и Минфин готовят новую пенсионную реформу в России

Пенсионная реформа в 2017 году, последние новости, с какого возраста: ведомства предложили законопроект по формированию индивидуального пенсионного капитала.

Повышение пенсии в 2017 году пенсионерам по старости, последние новости: ЦБ РФ и Минфин готовят новую пенсионную реформу

По информации "Известий", Центробанк и Минфин России готовят новую пенсионную реформу, суть которой заключается в пожизненной выплате индивидуального пенсионного капитала, которая будет производится с учетом возраста дожития, установленного на уровне 20 лет.

Согласно законопроекту, выплаты по ИПК будут бессрочными, а взаимоотношения между негосударственными пенсионными фондами и застрахованными лицами ужшкммт сформируются в рамках негосударственного пенсионного обеспечения.

"Договоры негосударственного пенсионного обеспечения должны предусматривать выплату пенсий до исчерпания средств на именном счете участника (но не менее пяти лет) или пожизненно", — цитирует газета концепцию законопроекта.

Человек, застрахованный в НПО , сам может решить, когда и в какой период он будет получать накопленные на его счету средства. В добровольном страховании такого выбора уже не будет, и здесь вид выплат будет только пожизненным.

По данным Росстата, сейчас ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших 60 лет, составляет 16 лет, женщин, достигших 55 лет, — более 25,5 года. Таким образом, сейчас пожизненный вид выплат невыгоден для мужчин, но выгоден для женщин.

В концепции законопроекта предусмотрен и срочный вид выплат при недостаточности пенсионных накоплений: если накопления составляют менее 5%, то гражданин получает эти средства в виде единовременной выплаты.
Другие материалы по этой теме

С 1 апреля 2017 года российским пенсионерам проиндексируют пенсию

Правительство проиндексирует пенсии и соцвыплаты на 5,4% с 1 февраля

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга