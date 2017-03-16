Индексация пенсии в 2017 году в России по старости, последние новости : ЦБ и Минфин готовят новую пенсионную реформу в России

Пенсионная реформа в 2017 году, последние новости, с какого возраста: ведомства предложили законопроект по формированию индивидуального пенсионного капитала.

Повышение пенсии в 2017 году пенсионерам по старости, последние новости: ЦБ РФ и Минфин готовят новую пенсионную реформу

По информации "Известий", Центробанк и Минфин России готовят новую пенсионную реформу, суть которой заключается в пожизненной выплате индивидуального пенсионного капитала, которая будет производится с учетом возраста дожития, установленного на уровне 20 лет.

Согласно законопроекту, выплаты по ИПК будут бессрочными, а взаимоотношения между негосударственными пенсионными фондами и застрахованными лицами ужшкммт сформируются в рамках негосударственного пенсионного обеспечения.

"Договоры негосударственного пенсионного обеспечения должны предусматривать выплату пенсий до исчерпания средств на именном счете участника (но не менее пяти лет) или пожизненно", — цитирует газета концепцию законопроекта.

Человек, застрахованный в НПО , сам может решить, когда и в какой период он будет получать накопленные на его счету средства. В добровольном страховании такого выбора уже не будет, и здесь вид выплат будет только пожизненным.

По данным Росстата, сейчас ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших 60 лет, составляет 16 лет, женщин, достигших 55 лет, — более 25,5 года. Таким образом, сейчас пожизненный вид выплат невыгоден для мужчин, но выгоден для женщин.

В концепции законопроекта предусмотрен и срочный вид выплат при недостаточности пенсионных накоплений: если накопления составляют менее 5%, то гражданин получает эти средства в виде единовременной выплаты.