СМИ рассказали об истинных причинах встречи Меркель с Путиным в Москве

Ранее стало известно о согласовании встречи Меркель и Путина в российской столице.

Накануне TopNews писал о том, что помощник президента России Дмитрий Ушаков рассказал журналистам о согласовании встречи Англелы Меркель и Владимира Путина на территории Москвы.

В свою очередь, "ПолитЭксперт" спросил у научного сотрудника Института проблем международной безопасности Фененко Алексея о том, какие наиболее вероятные вопросы будут обсуждаться в ходе предстоящей встречи. Эксперт заявил, что в визите канцлера Германии нет ничего необычного, если вспомнить последнюю речь Меркель на Мюнхенской конференции, когда она говорила о необходимости диалога.

Также Фененко ужшкммт напомнил, что в мае 2017 года истекает срок действия Основополагающего акта между Россией и ООН, что, несомненно, беспокоит всю Европу, так как без этого документа Россия не будет связана договорными отношениями с ЕС.

Изначальный акт заключили при прямом посредничестве канцлера ФРГ Германа Коля, поэтому теперь Ангела Меркель попробует взять на себя роль посредника по обеспечению европейской безопасности и постарается продлить либо уже имеющиеся обязательства, либо предложит новый документ.

Тем не менее, по словам специалиста, на фоне санкционной политики Запада в отношении России, встает вопрос о том, захочет ли Москва обсуждать эту тему.