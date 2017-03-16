 
TOP 10

1 СМИ: новосибирский физик-ядерщик сбежал из рабства в Казахстане

2 Пьяные иркутские школьницы избили одноклассника в честь 8 марта (ВИДЕО)

3 Постпред США при ООН призвала "никогда не доверять" России

4 СМИ рассказали об истинных причинах встречи Меркель с Путиным в Москве

5 Уфологи показали ВИДЕО, где НЛО "ворует энергию" у Солнца

6 Эксперты рассказали, что вернет доллар к 65 рублям

7 Серия "Маши и Медведя" попала в ТОП-5 самых популярных видео в истории YouTube (ВИДЕО)

8 Хакеры научились взламывать WhatsApp и Telegram одной картинкой

9 СМИ: визы в Египет для россиян могут подорожать почти в 2,5 раза

10 МВД назвало средний размер взятки в России - за год он вырос на 75%

Новости наших партнеров

Серия "Маши и Медведя" попала в ТОП-5 самых популярных видео в истории YouTube (ВИДЕО)

Опубликовано 16.03.17 09:57 Серия "Маши и Медведя" попала в ТОП-5 самых популярных видео в истории YouTube (ВИДЕО)

Российский мультфильм впервые набрал более 2 миллиардов просмотров на популярном видеохостинге.

17-й выпуск популярного мультипликационного сериала "Маша и Медведь" - "Маша плюс Каша" - стал пятым видео в истории, набравшим более двух миллиардов просмотров на YouTube.

По информации YouTube-канала Get Movies, эпизод был опубликован 31 января 2012 года, и каждый день его просматривают порядка 2–3 млн раз. Таким образом, серия "Маши и Медведя" попала в Топ-5 самых просматриваемых видео за всю историю YouTube.

"Маша плюс каша" ВИДЕО

Как писал ранее TopNews, "Маша плюс Каша" является одним из трёх немузыкальных ужшкммт видео, попавших в число 75 самых популярных роликов на YouTube. На сегодняшний день эпизод российского мультиксериала уступает лишь четырем клипам:: Psy — Gangnam Style, Wiz Khalifa — See You Again, Justin Bieber — Sorry и Mark Ronson — Uptown Funk.
Другие материалы по этой теме

Эпизод мультфильма "Маша и Медведь" с 1,8 млрд просмотров обогнал клип Адель (ВИДЕО)

Продюсер мультсериала "Маша и Медведь" опроверг его закрытие

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга