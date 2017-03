Серия "Маши и Медведя" попала в ТОП-5 самых популярных видео в истории YouTube (ВИДЕО)

Российский мультфильм впервые набрал более 2 миллиардов просмотров на популярном видеохостинге.

17-й выпуск популярного мультипликационного сериала "Маша и Медведь" - "Маша плюс Каша" - стал пятым видео в истории, набравшим более двух миллиардов просмотров на YouTube.

По информации YouTube-канала Get Movies, эпизод был опубликован 31 января 2012 года, и каждый день его просматривают порядка 2–3 млн раз. Таким образом, серия "Маши и Медведя" попала в Топ-5 самых просматриваемых видео за всю историю YouTube.

"Маша плюс каша" ВИДЕО

Как писал ранее TopNews, "Маша плюс Каша" является одним из трёх немузыкальных ужшкммт видео, попавших в число 75 самых популярных роликов на YouTube. На сегодняшний день эпизод российского мультиксериала уступает лишь четырем клипам:: Psy — Gangnam Style, Wiz Khalifa — See You Again, Justin Bieber — Sorry и Mark Ronson — Uptown Funk.