Хакеры научились взламывать WhatsApp и Telegram одной картинкой

Эксперты нашли в Telegram и WhatsApp опасную уязвимость.

Компания Check Point Software Technologies, работающая в сфере IT-безопасности, обнаружила уязвимости в веб-версиях мессенджеров Telegram и WhatsApp. Хакер может отправить пользователю вредоносный код, замаскированный, например, под изображение, после открытия которого получит контроль над аккаунтом и вложенными файлами, пишут "Ведомости".

В Check Point Software Technologies сообщили, что обнаружили уязвимость 7 марта и уже уведомили о ней разработчиков Telegram и WhatsApp.

Telegram и WhatsApp приняли меры для исправления ситуации. Тем не менее пользователям настоятельно рекомендуется не открывать файлы, присланные незнакомцами.

Представители Telegram опровергли наличие такой проблемы у мессенджера. «Это неправда, у Telegram никогда ужшкммт не было такой проблемы... Многие СМИ ошибочно сообщили, что у Telegram обнаружилась та же проблема, что и у WhatsApp. Причина этого в том, что Check Point решили написать свой пост способом, который даст максимальный PR-эффект. Это не является необычным для компании в сфере кибербезопасности, которая добивается признания», — говорится в посте компании, опубликованном на платформе Telegraph.