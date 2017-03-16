Следователи проверяют информацию о сбежавшем из рабства в Казахстане новосибирском физике.

Следственные органы Следственного комитета России по Новосибирской области проводят доследственную проверку в связи с сообщениями об использовании рабского труда без вести пропавшего в 2014 году 54-летнего жителя Академгородка на территории Республики Казахстан, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление СКР.

Следователи в настоящее время дают оценку всем обстоятельствам, изложенным в публикациях СМИ и с учетом пояснений мужчины, который в ближайшее время прибудет в Новосибирск. По итогам проверки ужшкммт будет принято итоговое процессуальное решение.

По данным новосибирских СМИ, мужчина до 2013 года работал в одном из институтов Сибирского отделения РАН, в 2014 году приехал в Казахстан в целях предпринимательства и попал в рабство в одном из фермерских хозяйств. После нескольких неудачных попыток ему удалось сбежать и добраться до Алма-Аты, где на него обратили внимание сотрудники одного из торговых центров, организовавшие поиск родственников ученого через социальные сети.

Одна из нашедших его, Тамара Полуэктова, разместила в Facebook пост с просьбой помочь найти родственников представившегося Юрием Образцовым мужчины. Документов при себе у него не оказалось, он был очень истощен, жаловался на проблемы со зрением и памятью. Образцов утверждал, что подвергался избиениям на ферме, ее местонахождение он не запомнил.

По словам Образцова, ранее он работал физиком-ядерщиком. В Казахстан он приехал по делам четыре года назад. Мужчина назвал несколько имен своих родственников и коллег, в том числе брата Сергея и матери Галины. По словам Полуэктовой, дозвониться удалось только до бывшего начальника физика, который подтвердил, что работал с ним в 2004 году.

К настоящему времени родственники нашлись, мужчина поговорил с братом. Новосибирская полиция выслала в Казахстан документы, необходимые для возвращения физика в Россию.