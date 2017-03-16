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YouTube ВИДЕО, где НЛО "ворует энергию" у Солнца, "взорвало" Сеть

Опубликовано 16.03.17 09:13 YouTube ВИДЕО, где НЛО "ворует энергию" у Солнца, "взорвало" Сеть

На опубликованном на Ютуб ВИДЕО видно, как странная сфера возле Солнца буквально "высасывает" энергию из светила.

На популярном видеохостинге YouTube появилось необычное видео, на котором можно разглядеть необычную сферу возле поверхности Солнца. Таинственные кадры были сняты благодаря солнечной и гелиосферической обсерваторией SOHO.

На видео запечатлено, как светлый сферический объект с темным круглым пятном на своей поверхности, перемещаясь с огромной скоростью, вплотную подлетел к Солнцу и словно "высосал" энергию из светила, оставляя после себя широкий энергетический ужшкммт след.

По мнению виртуальных исследователей, этот объект может оказаться кораблем инопланетян, который приблизился к Солнцу, чтобы подзарядить свои аккумуляторы. 

Отметим, что данная гипотеза не первый раз появляется в среде специалистов, поскольку исследователи уже неоднократно замечали странные объекты, которые стремительно приближались к поверхности Солнца.

Впрочем, не все интернет-пользователи поверили, что камера SOHO действительно запечатлело НЛО. По мнению скептиков, в кадр попал выброс протуберанца.

YouTube ВИДЕО: НЛО "ворует энергию" у Солнца
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