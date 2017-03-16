Когда откроют Египет для туристов 2017, новости сегодня: визы в Египет для россиян могут подорожать в 2,5 раза

Египет 2017, открытие для россиян, самые свежие новости сегодня 16 марта: Россия предложила Египту обсудить протокол по авиабезопасности в Москве.

Египет 2017, открытие для россиян, самые свежие новости сегодня, 16 марта 2017: власти Египта пересмотрят вопрос о повышении стоимости виз

В Египте местные туристические власти в течение 7-10 дней еще раз рассмотрят вопрос относительно изменения стоимости визы страны для россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя управления по туризму Египта Хишам эль-Демери.

"Я знаю, многих волнует вопрос повышения стоимости визы, это решение ужшкммт было принято несколько недель назад. Я понимаю беспокойство, это достаточно большой скачок. Но недавно я встречался с премьер-министром Египта, он пообещал, что в течение 7-10 дней еще раз рассмотрит этот вопрос, может быть, стоимость будет изменена. Но я хочу подчеркнуть, что каким бы ни было окончательное решение, на туристическом трафике в Египет оно не скажется", — сказал он.

По информации СМИ в ближайшее время Египет планирует ввести электронные визы, в связи с чем документ, дающий право на посещение страны, может подорожать в 2,4 раза. Отмечается, что из-за нововведения стоимость документов поднимется с 25 до 60 долларов на человека.

Вместе с тем Хишам эль-Демери не упомянул о каких-либо специальных скидках для российского рынка, но подтвердил сведения о том, что туры в Египет могут в рублях оказаться дешевле на 30%, чем до запрета полетов.

"Из-за текущего курса египетского фунта к доллару и одновременного укрепления рубля туры и так получаются довольно экономичными. Если в 2014 году, когда доллар США в России стоил 70 рублей, 100 долларов можно было поменять на 900 египетских фунтов, то сейчас, когда доллар равен 58-59 рублей, за 100 долларов можно приобрести 1,8 тысячи фунтов", — сказал председатель туристической отрасли Египта.

Возобновление полетов в Египет 2017, последние новости: Россия предложила Египту обсудить протокол по авиабезопасности в Москве

Россия и Египет в ближайшее время не планируют подписание протокола об авиационной безопасности: РФ предлагает египетской стороне отправить делегацию в Москву для обсуждения документа.

"Протокол по авиабезопасности с Египтом будет подписан, как только египетская сторона изъявит соответствующее желание. Пока приглашений не поступало, а наше приглашение открыто (приглашение египетской делегации посетить РФ для обсуждения вопросов авиабезопасности)", - цитирует ТАСС министра транспорта Максима Соколова.

Как писал TopNews, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синайским полуостровом самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они стали жертвами теракта..