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Постпред США при ООН призвала "никогда не доверять" России

Опубликовано 16.03.17 08:30 Постпред США при ООН призвала "никогда не доверять" России

Ее мнение расходится с позицией американского президента Дональда Трампа.

Американский постпред при ООН Никки Хейли считает, что не стоит легкомысленно относиться к российской угрозе. Такое заявление она сделала во время интервью телеканалу NBC News 15 марта.

"Отнеситесь к этому серьезно. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России", — сказала Хейли. Ее слова приводит Lenta.ru.

В связи с чем она высказала такую позицию, не уточняется. Однако телеканал отмечает, что мнение постпреда США при ООН расходится со взглядами президента ужшкммт страны Дональда Трампа, выступавшего за налаживание отношений с Москвой.

Также отмечается, что слова Хейли прозвучали через несколько часов после того, как Минюст США выдвинул обвинения в отношении четырех россиян, подозреваемых во взломе аккаунтов сайта Yahoo. Известно, что речь идет о разыскиваемых ФБР хакерах Алексее Белане и Кариме Баратове, а также сотрудниках ФСБ Дмитрии Докучаеве и Егоре Сущине.

Как писал TopNews, ранее американские политические деятели неоднократно называли Россию угрозой США. 
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