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"Монако" - "Манчестер Сити": обзор матча от 15.03.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

Опубликовано 16.03.17 00:24 "Монако" - "Манчестер Сити": обзор матча от 15.03.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

15 марта 2017 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Монако" взял вверх над "Манчестер Сити" со счетом 3:1 и по сумме двух матчей пробился в следующую стадию турнира.

"Монако" - "Манчестер Сити": счет 3:1 вывел монегасков в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Монако" принимал на своем поле "Манчестер Сити". Матч, состоявшийся 15 марта 2017 на стадионе "Луи II" в Монако, закончился победой хозяев со счетом 3:1. Таким образом по сумме двух матчей (первая встреча в Англии закончилась со счетом 3:5 в пользу "МанСити") в 1/4 финала пробился французский клуб.

"Монако" - "Манчестер Сити": обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

С первых же минут матча хозяева поля, памятуя о том, что им для общей победы нужно ужшкммт забивать минимум два мяча, "взяли быка за рога" и уже на 8-й минуте молодое дарование "Монако" Килиан Мбаппе сыграл на опережение и прокинул мяч между ног Кабальеро.

А уже через 20 минут монегаски усилиями Фабиньо добились комфортного для себя счета 2:0, который выводил французский клуб в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Однако после перерыва подопечные Хосепа Гвардиолы усилили натиск и на 71-й минуте Лерой Зане воспользовался неуверенной игрой голкипера хозяев Субашича и отправил мяч в сетку пустых ворот. 2:1 - этот счет выводил в следующий раунд уже англичан.

И все же "Монако" сумел забить такой необходимый мяч на 77-й минуте. Победный гол, который и вывел хозяев в четвертьфинал ЛЧ, на свой счет записал Тьемуа Бакайоко.

"Монако" - "Манчестер Сити", счет 3:1. ВИДЕО голов
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