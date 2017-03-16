"Манчестер Юнайтед" - "Ростов": прогноз на матч 16.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 1/8 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" - "Ростов" 16 марта 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

"Манчестер Юнайтед" принимает на поле своего стадиона "Олд Траффорд" российский "Ростов" во втором матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра состоится 16 марта 2017 года в 23:05 мск.

"Манчестер Юнайтед" - "Ростов" 16 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Смотреть трансляцию поединка "Манчестер Юнайтед" - "Ростов" 16 марта 2017 можно в прямом эфире "Матч ТВ", а на сайте канала будет доступна трансляция онлайн. Начало в 22:55 мск.

"Манчестер Юнайтед" - "Ростов" 16 марта 2017:Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Манчестер Юнайтед" - "Ростов" 16 марта 2017: перед матчем 1/8 финала Лиги Европы

Первый поединок между клубами, состоявшийся на поле российского клуба, окончился с ничейным результатом - 1:1, а потому "Ростов" сохраняет неплохие шансы на ужшкммт выход в четвертьфинал Лиги Европы.

"Ростов" - "Манчестер Юнайтед" 1:1 ВИДЕО голов

Футбольные болельщики помнят победу "Ростова" над "Баварией" со счетом 3:2 в Лиге чемпионов, а потому вполне можно рассчитывать и на удачный для россиян исход матча с "МЮ". Во всяком случае главный тренер "Ростова" Иван Данильянц заявил, что будет надеяться на чудо.

"Едем в Англию с надеждой на чудеса, которых уже было немало, — говорит тренер жёлто-синих Иван Данильянц. — У нас непростой отрезок сезона: плотный календарь, перелёты. Но мы выйдем мобилизованными и будем играть с полной отдачей", - сказал специалист.

"Манчестер Юнайтед" - "Ростов" 16 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают хозяев однозначными фаворитами предстоящего сражения и принимают ставки на победу "МЮ" со средним коэффициентом 1,26, на ничью - 6,0, на успех "Ростова" - 15,00.