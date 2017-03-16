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"Краснодар" - "Сельта": прогноз на матч 16.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 15.03.17 23:46 "Краснодар" - "Сельта": прогноз на матч 16.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 1/8 Лиги Европы "Краснодар" - "Сельта" 16 марта 2017, прогноз на матч, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

16 марта 2017 года российский футбольный клуб "Краснодар" принимает на поле своего стадиона испанскую "Сельту" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Начало поединка в 21:00 мск.

"Краснодар" - "Сельта" 16 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В  прямом эфире трансляцию матча "Краснодар" - "Сельта" 16 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 20:50 мск.

"Краснодар" - "Сельта" 16 марта 2017 Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

 

"Краснодар" - "Сельта" 16 марта 2017: перед матчем 1/8 финала Лиги Европы

"Краснодар" проиграл первый матч 1/8 Лиги Европы со счетом 1:2. Для того, чтобы одолеть "Сельту" с перевесом ужшкммт в два мяча и выйти в следующую стадию турнира, "быкам" придется прыгнуть выше головы. Однако в этом матче на стороне россиян безусловно будет поддержка трибун.

"Сельта" - "Краснодар" 2:1 ВИДЕО голов

По мнению полузащитника клуба Вячеслава Подберёзкина, команде необходимо прессинговать своего соперника.

"Нам надо поагрессивней сыграть, особенно на чужой половине поля. У "Сельты" много пространства, много владения мячом. Если мы сделаем так, что соперник будет без мяча, то будет нам в плюс. Главное — владеть преимуществом, играть ближе к игрокам, прессинговать. Раз "Сельта" дошла до такой стадии турнира, значит у нас есть уважение к сопернику. Но мы будем смотреть на себя и готовимся показать свой футбол. Если мы его покажем, то результат будет положительным", - отметил он.

"Краснодар" - "Сельта" 16 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Краснодар" фаворитом предстоящей игры и принимают ставки на успех хозяев со средним коэффициентом 2,5, на ничью - 3,4, на успех "Сельты" - 3,00.
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