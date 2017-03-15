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Курс доллара на сегодня, 16 марта 2017: рубль продолжает укрепление - эксперты

Опубликовано 15.03.17 23:39 Курс доллара на сегодня, 16 марта 2017: рубль продолжает укрепление - эксперты

Курс валют на сегодня, 16 марта 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 16 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 16 марта 2017, ЦБ РФ

Официальный курс евро на сегодня вырос на 10 копеек по сравнению с показателем среды и составил 62,84 рубля, курс доллара на 16 марта 2017 был повышен на 16 копеек - до 59,11 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 13,15 копейки - до 60,79 рубля.

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По словам старшего аналитика "Альпари" Анны Бодровой, накануне днем российская ужшкммт валюта предприняла попытки укрепляться в парах с долларом и евро: курс "американца" колебался возле отметки 59 руб., а "европеец" держался в области 62.5-63 руб.

"Рубль продолжил укрепляться вслед за ценами на нефть и с начала дня он вырос на 10 копеек до 59,05 руб./доллар", - отметил глава управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. 

"Пара USD/RUB вернулась к отметке 59,11. Однако, уже завтра на открытии мы можем наблюдать гэп пары в район уровня 59,60, если сегодня от ФРС США поступят намеки на то, что возможно еще 2 повышения ставки в течение текущего года", - добавила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

По ее словам, в дальнейшем это может выступить контрастом к достаточно мягкому заявлению ЦБ РФ по итогам заседания 24 марта.
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