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Стало известно, кого сенат утвердил на должность директора нацразведки США

Опубликовано 15.03.17 22:08 Стало известно, кого сенат утвердил на должность директора нацразведки США

За кандидатуру этого сенатора свои голоса отдали большинство членов сената США.

Сенат Конгресса США утвердил на сегодняшнем заседании на должность нового директора национальной разведки сенатора Дэна Коутса, которого в начале января президент США Дональд Трамп официально выбрал на этот пост.

За кандидатуру Коутса отдали свой голос 54 сенатора из 100, против — семь, передает «Интерфакс».

Дэниел Коутс — американский политик, член Республиканской партии. С 1989 по 1999 год был занимал кресло сенатора от штата Индиана, до этого работал в палате представителей. Он входил в спецкомитет сената по разведке.

В 2001–2005 годах Коутс ужшкммт был послом США в Германии. По возвращении в США занялся лоббизмом в Вашингтоне. В 2010 году вновь избран сенатором США от Индианы и отслужил полный срок, отказавшись в 2016 году от переизбрания.
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