За кандидатуру этого сенатора свои голоса отдали большинство членов сената США.

Сенат Конгресса США утвердил на сегодняшнем заседании на должность нового директора национальной разведки сенатора Дэна Коутса, которого в начале января президент США Дональд Трамп официально выбрал на этот пост.

За кандидатуру Коутса отдали свой голос 54 сенатора из 100, против — семь, передает «Интерфакс».

Дэниел Коутс — американский политик, член Республиканской партии. С 1989 по 1999 год был занимал кресло сенатора от штата Индиана, до этого работал в палате представителей. Он входил в спецкомитет сената по разведке.

В 2001–2005 годах Коутс ужшкммт был послом США в Германии. По возвращении в США занялся лоббизмом в Вашингтоне. В 2010 году вновь избран сенатором США от Индианы и отслужил полный срок, отказавшись в 2016 году от переизбрания.