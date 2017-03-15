В центре Севастополя нашли 500-килограммовую бомбу

Боеприпас полностью сохранил свои технические характеристики.

В парке возле Исторического бульвара в Севастополе найдена 500-килограммовая авиабомба SC-500 времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по городу.

«Авиабомба SC-500 была найдена 14 марта пиротехниками МЧС при плановом обследовании территории в рамках очистки местности от взрывоопасных предметов времен ВОВ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ее обнаружили в парковой зоне, прилегающей к Историческому бульвару на глубине не более 20 сантиметров. Взрывотехники сразу же приступили к его идентификации. Боеприпас полностью ужшкммт сохранил свои технические характеристики. Тип взрывателя позволяет транспортировку авиабомбы.

На данный момент сотрудники УМВД организовали оцепление территории.

По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности взрывоопасный предмет будет вывезен 17 марта.