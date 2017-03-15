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"Она решила прервать молчание и рассказать все": Ольга Бузова разрыдалась в эфире Первого канала

Опубликовано 15.03.17 20:51 "Она решила прервать молчание и рассказать все": Ольга Бузова разрыдалась в эфире Первого канала

Откровения певицы прозвучали в рамках популярной передачи "Мужское/Женское".

Звезда «Дома 2» Ольга Бузова проанонсировала свое интервью для ток-шоу «Мужское и Женское», ведущей которого является бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина. В свое сообщении в Instagram Бузова призналась не смогла сдержать слез и разрыдалась время беседы с Юлией Барановской.

"Сегодня и завтра в 16.00 в программе "Мужское и Женское" на Первом канале смотрите мое большое интервью с Юлей Барановской @ygemini и Александром Гордоном. Мы поговорили о моем творчестве и о странной для меня реакции ужшкммт шоу-бизнеса на него. Заранее прошу прощение за свои эмоции...но, к сожалению, по-другому я жить не умею...Я-настоящая. Такая, какая есть. Живу, как чувствую Ваша Ольга Бузова", - написала Бузова.

Как отмечается, в интервью речь шла о ее жизни, творчестве и самых разных волнительных моментах. По ее признанию, собеседницам было о чем поговорить. Обе телеведущие пережили болезненные расставания с известными спортсменами и поделились друг с другом личными переживаниями, сообщает Nation News.

В свою очередь подписчики стараются всячески поддержать телеведущую и не перестают радовать ее комплиментами.

Ольга Бузова - вся правда о разводе. Часть 1. Выпуск от 15.03.2017. Мужское/женское. Первый канал (ВИДЕО)
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