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"Монако" - "Манчестер Сити": прогноз на матч 15.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 15.03.17 17:43 "Монако" - "Манчестер Сити": прогноз на матч 15.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Монако" - "Манчестер Сити" 15 марта 2017 читайте в материале TopNews.

15 марта 2017 года на стадионе "Луи II" футбольный клуб "Монако" принимает английский "Манчестер Сити" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало матча в 22:45 мск.

"Монако" - "Манчестер Сити" 15 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Монако" - "Манчестер Сити" 15 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а на сайте канала можно следить за игрой онлайн. Начало в 22:40 мск.

"Монако" - "Манчестер Сити" 15 марта 2017:  Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО 

"Монако" - "Манчестер Сити" 15 марта 2017: перед матчем 1/8 Лиги чемпионов

Первый поединок между клубами, состоявшийся на территории английского клуба, закончился победой хозяев со счетом 5:3. 

"Манчестер Сити" - "Монако" 5:3 ВИДЕО голов

"Монако", кажется, уже ужшкммт совсем потерял надежду на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, однако клуб еще может собрать волю в кулак и одолеть "горожан". Правда, для прохода в следующую стадию турнира, им необходимо победить с перевесом в три мяча.

По словам полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, сейчас люди ждут, когда клуб потерпит неудачу.

"Когда ты являешься победителем, то постоянно хочешь добиваться новых успехов, но для этого нужно усердно работать. Иногда это тяжело, но нужно оставаться позитивным, ведь мы знаем, что люди ждут, когда «Манчестер Сити» потерпит неудачу. В матче против "Монако" мы будем атаковать, потому что по-другому "Манчестер Сити" не играет. Лучшая защита – это нападение", - сказал игрок.

В свою очередь вратарь "МанСити" Вилли Кабальеро отметил, что в ответной игре его товарищам по команде необходимо атаковать так же, как в домашнем матче.

"Мы должны показать высочайший уровень профессионализма, стараться контролировать игру и использовать накопленный опыт. Также важно придерживаться нашего стиля игры – это поможет нам выйти в следующий раунд. Мы должны атаковать так же, как в первом матче на "Этихаде" Нужно создавать моменты и реализовывать их. У нас есть преимущество в два мяча, но терять бдительность нельзя. Нельзя забывать о разгромном поражении "ПСЖ" от "Барселоны", так что за победу ещё предстоит бороться", - заявил он.

"Монако" - "Манчестер Сити" 15 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор примерно одинаково оценивают шансы клубов. Ставки на победу "Монако" принимаются в среднем с коэффициентом 2,61, на ничью - 3,95, на успех "МанСити" - 2,63.
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