"Атлетико" - "Байер": прогноз на матч 15.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Атлетико" Мадрид - "Байер" 15 марта 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

Мадридский "Атлетико" примет на поле своего стадиона "Висенте Кальдерон" леверкузенский "Байер" во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:45 мск.

"Атлетико" - "Байер" 15 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию матча "Атлетико" - "Байер" 15 марта 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, но следить за ходом поединка онлайн можно будет в Сети.

"Атлетико" - "Байер" 15 марта 2017: перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 Лиги чемпионов "Атлетико" не без труда, но все же уверенно справился с "Байером", а ужшкммт потому болельщики испанского клуба ничуть не сомневаются в перспективах команды по крайней мере на ближайший тур.

"Байер" - "Атлетико" 2:4 ВИДЕО голов

Однако "Байер" не собирается сдаваться без боя, поэтому футбольные эксперты прогнозируют интересный и богатый на голевые моменты поединок. По словам нового главного тренера леверкузенцев Тайфуна Коркута, его подопечные не выйдут на поле с "Атлетико" проигравшей командой.

"В моем распоряжении команда, способная доставить головную боль "Атлетико". Нам нужно усилить игру в обороне, однако мы не планируем вносить в игру команды больших изменений, поскольку нам этого не позволяет время. "Байер" не выйдет на поле в игре с "Атлетико" проигравшей командой. Напротив, мы будем бороться за победу до конца", - подчеркнул специалист.

"Атлетико" - "Байер": новости команд

"Атлетико" подходит ко второму матчу 1/8 финала Лиги чемпионов после выездной победы над "Гранадой". Пока клуб идет на 4-м месте Ла Лиги с отставаинем от "Севильи" на 5 очков.

В последнее время месяцев болельщиков "матрасников" настораживает игра в обороне клуба, где явно прослеживается нехватка собранности. С другой стороны, как раз весной мадридцы предстают во всеоружии. У Симеоне получается выжимать из своих футболистов максимум в плей-офф.

В групповой стадии в квартете с клубом играли "Ростов", "Бавария" и ПСВ. Испанцы в квартете заняли первое место, пропустив при этом всего два мяча.

"Байер" играет в нынешнем сезоне где-то между лидерами и аутсайдерами, хотя годом ранее команда поразила футбольный мир уверенной игрой и мощью в нападении. Сейчас же клуб занимает тлько 10 место в национальном первенстве с 31 очком в своем арсенале.

До встречи с "Атлетико", леверкузенцы не проигрывали в Лиге чемпионов 8 матчей кряду. На групповой стадии с клубом встречались "Монако", "Тоттенхэм" и ЦСКА, и клуб не потерпел ни одного поражения. Однако за последние несколько месяцев "Байер" показывает явно нисходящую динамику.

Что касается кадровых проблем, то в матче с "Атлетико" на поле не выйдет центральный защитник Эмер Топрак, который травмировал в пятницу голеностоп. В лазарете залечивает травму капитан Ларс Бендер, где с ним соседствуют защитник Джонатан Та и нападающий Штефан Кисслинг.

"Атлетико" - "Байер" 15 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают испанцев однозначными фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу "Атлетико" со средним коэффициентом 1,62, на ничью - 4,25, на успех "Байера" - 6,0.