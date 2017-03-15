В Индии найдены остатки древнейших растений, которые шокировали ученых

Шведские ученые обнаружили окаменевшие останки многоклеточного организма возрастом 1,6 млрд лет.

Ученые нашли в осадочных горных породах в Центральной Индии следы самого древнего растения, возраст которого оценили в 1,6 млрд лет. Информация о находке была опубликована в журнале PLOS Biology, выдержки из статьи приводит "Газета.ру".

Останки ископаемого растения были найдены в отложениях там, где когда-то было мелководье. С помощью рентгеновской микроскопии удалось создать 3D-изображения клеток растения, его структура оказалась сходна с красными водорослями. Особенно ужшкммт это было выражено структурах, с помощью которых водоросли осуществляют фотосинтез.

Находка на 400 млн лет старше предыдущих самых древних водорослей, обнаруженных ранее в арктической Канаде. Важность открытия в том, что до появления прямых предков растений, животных и других эукариотических организмов древнейшими считались остатки красных водорослей Bangiomorpha pubescens.

Останки, как предполагают исследователи, относятся к двум видам красных водорослей: Rafatazmia chitrakootensis и Ramathallus lobatus. Но с точностью классифицировать вид невозможно, потому что образцы ДНК не сохранились.

Возраст самых древних известных на сегодня живых организмов составляет 3,5 млрд лет, но они представлены лишь одноклеточными безъядерными организмами. Водоросли же относятся к эукариотам, надцарству живых организмов, клетки которых содержат ядро. К эукариотам относятся все организмы, кроме бактерий и архей.