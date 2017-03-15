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СМИ: Путин готов простить Улюкаева и отпустить его «с миром»

Опубликовано 15.03.17 13:11 СМИ: Путин готов простить Улюкаева и отпустить его «с миром»

Источники назвали посредника при передаче Улюкаеву денег «Роснефти». Между тем в Кремле опровергли сообщения о готовности Путина "с миром отпустить" Улюкаева.

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев передал просьбу о вознаграждении к главе «Роснефти» Игорю Сечину через давнего друга, президента ВТБ Андрея Костина, рассказали Дождю двое знакомых Улюкаева. По словам источников "Дождя", экс-министр требовал, чтобы его подчиненные получили премии за ту роль, которую они сыграли при приватизации «Башнефти».

Как рассказал федеральный источник, за организацию приватизации «Башнефти» «ВТБ-капитал» получил из бюджета $30 млн. По словам собеседника, а также знакомого экс-министра, Улюкаев был недоволен этой выплатой, так как ужшкммт полагал, что инвестбанку, по сути, не пришлось организовывать сделку: «Роснефть» сама изъявила желание купить нефтяную компанию.

По словам двух источников, Улюкаев рассказал о своем недовольстве давнему знакомому, главе ВТБ Андрею Костину. Они уточнили, что бывший министр попросил передать Сечину просьбу о премиях для сотрудников Минэкономразвития и Росимущества, которые были вовлечены в организацию приватизации «Башнефти». В частности, представители этих ведомств готовили проекты распоряжений правительства, доклады президенту и премьеру.

Сам Костин передал через знакомого, что это не так, а на официальный запрос в пресс-службе ВТБ не ответили.

Улюкаев находится под домашним арестом, он был задержан в ноябре 2016 года по подозрению в получении взятки. По данным источников телеканала "Дождь", не исключается смягчение обвинения экс-министру на "превышение полномочий".

Однако В Кремле ничего неизвестно о возможном смягчении обвинения бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, точку в деле может поставить только суд, передает ТАСС.

"В Кремле об этом (возможном смягчении обвинения) ничего неизвестно", - отметил Песков. Он напомнил, что "идет следствие". "После того, как следствие посчитает достаточными основания для передачи дела в суд, точку в этой истории может поставить только суд", - подчеркнул представитель Кремля.
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