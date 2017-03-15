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СМИ: Warner Brothers перезапустит "Матрицу" без участия сестёр Вачовски (ФОТО)

Опубликовано 15.03.17 13:02 СМИ: Warner Brothers перезапустит "Матрицу" без участия сестёр Вачовски (ФОТО)

Написавшие сценарий и снявшие все три части киноэпопеи Вачовски не вовлечены в проект.

По информации американского The Hollywood Reporter, киностудия Warner Bros. решила перезапустить культовый фильм "Матрица", причем  написавшие сценарий и снявшие все три части киноэпопеи сестры Вачовски не вовличены в проект.

Анонимные источники утверждают, что студия проявила интерес к актёру Майклу Б. Джордану, известному по фильмам "Крид: Наследие Рокки" и "Фантастическая четвёрка" (2015 год), а идею перезапуска "Матрицы" предложил продюсер Джоэл Силвер, создавший оригинальную трилогию.Сценаристом проекта может стать Зак Пенн, известный по работам над "Мстителями" (2012), "Невероятным Халком" (2008) и двумя частями "Людей Икс" (2003, 2006).

При этом участие в работе ужшкммт над фильмом сменивших пол сестер Вачовски — Лилли и Ланы — не подтверждено, но отмечается, что  Warner Bros. хотела бы как минимум получить от них "благословение" на работу над перезапуском.

Фото: сменившие пол сестры Вачовски до и после операции

 Официально студия не прокомментировала информацию по перезапуску "Матрицы".

Напомним, что в конце февраля Киану Ривз сообщил в интервью Yahoo Movies о готовности вернуться к работе над "Матрицей" при условии, что в проекте поучаствуют Вачовски.

"Матрица" вышла на экраны в 1999 году, а в 2003 году состоялась премьера сиквела "Матрица: Перезагрузка" и заключительной части "Матрица: Революция".
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