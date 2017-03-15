Украина прекратила транспортное сообщение с Донбассом

Ранее Порошенко предложил полностью закрыть транспортное сообщение с Донбассом.

Президент Украины Петр Порошенко предлагает Совету национальной безопасности и обороны Украины временно полностью прекратить транспортное сообщение с "оккупированной территорией" Донбасса, сообщает "Интерфакс".

"Предлагаю СНБО принять решение о временной полной остановке транспортного, и не только железнодорожного, сообщения с оккупированной территорией. Оно будет действовать до тех пор, пока оккупанты не вернут под юрисдикцию Украины украденные украинские предприятия", - говорится в выступлении президента на СНБО.

Исключением, по словам главы государства, должны ужшкммт стать лишь гуманитарные грузы украинских, международных организаций - ООН, Красного Креста и других - лекарств, товаров первой необходимости. "Мы не должны допустить ухудшения гуманитарной ситуации на оккупированных территориях", - подчеркнул Порошенко

По его словам, положение дел на востоке Украины существенно ухудшилось, Россия признала паспорта так называемых "ЛНР-ДНР". Он добавил, что благодаря "усилиям блокирующих и террористов" Украина потеряла свои предприятия, "и это, к сожалению, создало новую реальность".

Позже Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение временно приостановить все транспортное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Об этом на заседании в администрации президента сообщил глава СНБО Александр Турчинов, пишет ТАСС.

"Учитывая захват украинских предприятий и обострение ситуации безопасности в зоне АТО, СНБО принял решение приостановить перемещение грузов через линию столкновения", - сказал он.

По словам Турчинова, запрет будет действовать "до реализации пунктов 1 и 2 (прекращение огня и отвод вооружений) комплекса мер по выполнению минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий, прекратить перемещение грузов через линию столкновения".

Также министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию столкновения железнодорожными и автомобильными путями.