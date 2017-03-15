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Ученые: люди произошли не от обезьяны, а от крокодила

Опубликовано 15.03.17 12:53 Ученые: люди произошли не от обезьяны, а от крокодила

Американские исследователи в Северо-Западном университете усомнились в теории Дарвина, отрицающей божественное происхождение человека и всего живого.

Американские ученые пришли к выводу, что существующая теория происхождения человека в корне неверна. Сегодня научное сообщество продолжает считать, что предками людей были обезьяны. Группа американских исследователей из Северо-Западного университета выдвинули новую гипотезу о процессе эволюции, согласно которой человек мог произойти от крокодилоподобных рептилий, населявших нашу планету 400 млн. лет назад. Данные исследования были опубликованы на ужшкммт сайте университета, передает "Звезда".

 Проведя исследования ископаемых останков животных того времени, нейрофизик профессор Макивер и биолог-эволюционист профессор Ларс Шмитц пришли к выводу, что рыбу вывело на сушу прежде всего зрение. Так ученые обнаружили, что именно эволюция органов зрения впоследствии привела к развитию у водоплавающих конечностей.

 Подобные изменения в организмах животных, по мнению ученых, были вызваны тем, что животные видели в сухопутных насекомых, населявших планету в то время, более легкую добычу.

Развитие органов зрения в свою очередь  привело к увеличению мозга у ранних наземных позвоночных животных, от которых в дальнейшем произошли люди.
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