У пассажирки австралийского рейса во время полета взорвались наушники (ФОТО)

Пассажирка рейса Пекин-Мельбурн получила серьезные ожоги лица, когда у нее на голове во время полета взорвались наушники.

Серьезные ожоги лица получила одна из пассажирок самолета, совершавшего перелет Пекин-Мельбурн, из-за взрыва наушников, пишет "РГ" со ссылкой на газету Guardian.

Журналистам удалось пообщаться с пострадавшей, которая пожелала скрыть свое имя, однако рассказала о случившемся. Как выяснилось, пассажирка задремала во время продолжительного перелета, слушая музыку в наушниках, работающих на аккумуляторе. Она проснулась от громкого хлопка.

"Я почувствовала ожог на лице, - приводят австралийские СМИ рассказ ужшкммт пострадавшей. - Я схватилась за голову, наушники были надеты и проходили вокруг головы. Я продолжала чувствовать ожог, и тогда стянула наушники и бросила их на пол - они искрились и горели изнутри".

Стюардессы потушили наушники, убрали их в контейнер и отнесли в заднюю часть самолета. По словам очевидцев, после взрыва сами наушники и батарейка внутри расплавились. Первую помощь пострадавшей пассажирке также оказали бортпроводники: они обработали раны прямо во время полета, что позволило избежать экстренной посадки.

По предварительным результатам расследования Австралийского бюро транспортной безопасности, литий-ионный аккумулятор в наушниках мог стать причиной возгорания.

Вследствие инцидента Бюро выпустило уведомление для пассажиров об опасности использования на борту самолетов устройств, работающих от батареек. Их категорически рекомендуется не сдавать в багаж, а брать с собой в ручную кладь, с тем, чтобы иметь к ним более легкий доступ в случае возгорания, отмечают "Вести".