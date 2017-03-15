«Расстреливать и вешать!»: Жириновский в Госдуме набросился на единороссов (ВИДЕО)

Депутаты ЛДПР в полном составе покинули зал заседаний Госдумы. Неверов призвал внимательно отнестись к выступлению Жириновского.

Крупный скандал в Госдуме устроил в начале пленарного заседания председатель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Пламенный оратор напустился на коллег из «Единой России», пообещав расстреливать и вешать их после того, как в марте 2018 года он «въедет в Кремль», пишет "Блокнот".

Так он прокомментировал снятие семи членов ЛДПР с выборов в Совет депутатов Рузского округа. Жириновский обвинил администрацию Рузы в подкупе депутатов с целью снятия всего списка и проведения в совет ужшкммт нужных людей. В этот момент из зала ему возразила одна из депутатов «Единой России»…

"Буду говорить про Московскую область! А вы, мафия, защищаете ее! Преступления у вас в Московской области, самая криминальная область! Видите, что она делает, «Единая Россия»? Подкупленная! Выгоните ее, лишите мандата за защиту мафии и бандитов", - прокричал Жириновский.

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Он заявил, что не первый раз замечает, как избранные от Москвы и Подмосковья единороссы заступаются за областные власти, которыми управляет «молочная мафия». "Сто раз будем говорить! Бандиты и воры в Московской области, а депутаты от нее коррумпированы. В марте следующего года я въеду в Кремль - я буду вас расстреливать и вешать, негодяи и подлецы!" - завершил свое выступление Жириновский и покинул трибуну.

В зале началась перепалка, и спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов «погасить эмоции». В итоге депутаты фракции ЛДПР покинули заседание Госдумы в знак протеста против нарушений на выборах в городе Руза Московской области.

Заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов призвал думскую комиссию по этике внимательно отнестись к выступлению Владимира Жириновского на сегодняшнем пленарном заседании, пишет "Парламентская газета".

«Любые политические выступления могут быть эмоциональными, но не должны быть оскорбительными и хамскими в отношении коллег-депутатов», — заявил вице-спикер палаты и напомнил, что избиратели решили, кто будет представлять их в Госдуме.

«И только суд может сказать, что есть преступник», — добавил Неверов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию, отметил, что депутатам надо, в первую очередь, начать с самих себя, когда они заводят речь о хамстве на дорогах, в отношении медиков и наших детей.

«Просьба одна: давайте начнём с себя. Жириновский переживает, он эмоциональный человек — поступок совершил, а потом будет переживать за него», — высказался Володин.