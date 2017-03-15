В Башкирии пенсионер полгода прожил с насекомым в голове (ВИДЕО)

В Башкирии врачи семь месяцев не могут достать двухвостку, которая заползла в ухо пенсионеру.

70-летний пенсионер из Башкортостана семь месяцев живёт с насекомым в голове. Двухвостку из уха Владимира Войшвилло врачи не могут извлечь с сентября 2016 года, пишет L!FE.

Всё произошло в сентябре в посёлке Приютово в Башкирии. Владимиру Петровичу при работах на огороде заползла двухвостка в ухо. Пенсионер сразу вызвал скорую, медики отвезли его в местную больницу, где на протяжении нескольких часов хирург пытался извлечь из уха ужшкммт насекомое.

Двухвостку пытались вытащить разными способами: при помощи шприца с водой, пинцетом, но все попытки оказались тщетными. Также пенсионер пожаловался, что хирург к нему пришёл только через два часа после приезда в больницу.

По словам Владимира Петровича, он чувствовал, как насекомое ползает у него в ухе. Только на следующий день двухвостку умертвили при помощи газа, но достать так и не смогли.

Хирург сообщил Владимиру Петровичу, что в местной больнице не смогут вытащить насекомое, потому что нет специального оборудования — операционного микроскопа. Пенсионеру посоветовали съездить в республиканскую больницу в Уфе, но там пострадавшего отказались принимать без направления.

Владимир Петрович, опасаясь за своё здоровье, прошёл платное обследование в частной клинике. Обследование показало, что в ухе у пенсионера инородное тело, которое гниёт. Врачи клиники сообщили, что если не удалить насекомое, то перегородка в ухе может сгнить и пенсионер просто потеряет ориентацию и не сможет держать равновесие.

На данный момент Владимир Петрович живёт с двухвосткой в голове, и она продолжает гнить. Сейчас он пишет в различные инстанции и пытается добиться того, чтобы врачи извлекли насекомое из его головы. По словам пенсионера, в районной больнице данную операцию сделать не могут, а в республиканской в городе Уфе её делать отказываются. Тем временем у него почти полностью пропал слух на правом ухе.